Polis aracı kovalamaca sırasında kaza yaptı: 2 polis yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Adana'da şüpheli otomobili kovalayan polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralandı

Adana’da trafik polisleri uygulama noktasında durmayıp kaçan otomobili kovaladığı sırada kontrolü kaybedip kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada iki polis memuru yaralandı. Kaçan otomobil sürücüsü ise olaydan kısa süre sonra yakalandı

Adana'da şüpheli otomobili kovalayan polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralandı
Polis aracı kovalamaca sırasında kaza yaptı: 2 polis yaralandı
0:00 / 0:00
İHA

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi’nde uygulama yapan trafik polisleri, 01 AFF 996 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

İhtara uymayan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Bunun üzerine trafik polisleri kaçan otomobili kovalamaya başladı. Yaklaşık 2 kilometre kovaladıktan sonra trafik polisleri kullandıkları otomobilin hakimiyetini kaybetti.

İHA'nın haberine göre; kontrolden çıkan ekip otosu yol kenarındaki ağaca çarptı. Bu sırada 01 AFF 996 plakalı otomobil sürücüsü kaçarak izini kaybettirdi.

Kazayı gören çarşı ve mahalle bekçileri durumu merkeze bildirdi. Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı polislere ilk müdahaleyi Motosikletli Yunus Timleri Amirliğine bağlı ekipler yaptı. Ardından sağlık ekiplerince yaralı polis memurları Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZAYA SEBEP OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS)’den şüpheli otomobilin kaçış güzergahını belirleyen ekipler, bölgedeki polislere aracın kaçtığı yeri söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri kazaya sebep olan otomobili Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde kıskıvrak yakaladı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çiftlik evinde çalışan kadın, kendisini darbetmeye çalışan adamı öldürdü
GÜNDEMKendisini darbetmeye çalışan adamı öldürdü
Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı
GÜNDEMHafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Karabük'te bir siteye Kovid-19 karantinası
GÜNDEMKarabük'te bir site karantinaya alındı
Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
GÜNDEMAğaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
Şırnak'ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk, babası tarafından nehre atıldı
GÜNDEMKorkunç olay! 3 yaşındaki oğlunu nehre attı
Oruç niyeti nasıl edilir? Oruca nasıl niyet edilir? İşte oruç niyeti duası ve Türkçe anlamı
GÜNDEMOruca nasıl niyet edilir?
İletişim Başkanı Altun'dan, KKTC Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an kursu kararına tepki
GÜNDEMAltun'dan KKTC'nin Kur'an kursu kararına tepki
Bakan Soylu açıkladı: "Vefa Sosyal Destek Grupları 21 milyonu aşkın hizmet ulaştırdı"
GÜNDEMBakan Soylu'dan Vefa Sosyal Destek Grupları paylaşımı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'de
GÜNDEMDışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de
Son Dakika Haberleri: Bursa'da 100 kişilik grup kavgası! Polis bastı ve... - Haberler
GÜNDEMBursa'da gergin gece