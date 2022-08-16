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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kentte olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
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AA

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına farklı görevlerde bulundukları ileri sürülen 10 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti. Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu yerlere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenlendi.

AA'nın haberine göre; ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı, özel harekat polisleri de evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.

Söz konusu evlerde arama yapan ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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