Adana'da yağma ve tefeciliğe 7 gözaltı

Adana'da yağma ve tefecilik operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı Adana'da, yağma ve tefecilik suçlarıyla haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yağma ve tefecilik suçlarına karışıp, haksız kazanç elde ettiği belirlenen 8 şüpheliyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararının ardından şafak vakti, belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı; aramalarda da ruhsatsız tabanca, 1 milyon 750 bin TL tutarında çek, alacak-verecek ibarelerinin bulunduğu defter, 2 senet, farklı kişilere ait 2 kredi kartı, 203 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adresinde bulunmayan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.