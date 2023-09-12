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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da yağma ve tefeciliğe 7 gözaltı

        Adana'da yağma ve tefecilik operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

        Adana'da, yağma ve tefecilik suçlarıyla haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:21 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:21
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        Adana'da yağma ve tefeciliğe 7 gözaltı
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        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yağma ve tefecilik suçlarına karışıp, haksız kazanç elde ettiği belirlenen 8 şüpheliyi tespit etti.

        Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararının ardından şafak vakti, belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

        Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı; aramalarda da ruhsatsız tabanca, 1 milyon 750 bin TL tutarında çek, alacak-verecek ibarelerinin bulunduğu defter, 2 senet, farklı kişilere ait 2 kredi kartı, 203 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adresinde bulunmayan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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