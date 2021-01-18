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Adana'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 9'u polis 41 zanlı tutuklandı

Adana'da 61 zanlının gözaltına alındığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 9'u polis 41 şüpheli tutuklandı.

Adana'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 9'u polis 41 zanlı tutuklandı
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13 Ocak'ta düzenlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 13 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 61'e yükseldi.

Suç örgütünün daha önce başka bir grupla Yüreğir ilçesinde belirli saatlerde uyuşturucu satışı için anlaştığı ancak anlaşmaya uyulmaması üzerine aralarında husumet başladığı iddia edildi.

Suç örgütü üyelerinin anlaşmazlık sonrası 6 Mayıs 2020'de ilçedeki 19 Mayıs Mahallesi'nde karşı gruptan olduğu belirtilen Mehmet Ali S'yi (25) sokakta tabancayla öldürdükleri öne sürüldü.

- Suçu üstlenmesi için tehdit ettikleri iddiası

Gözaltındaki suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Murat T'nin katil zanlısı olarak tutuklandığı ancak 17 yaşındaki A.B'nin suçu üstlenmesiyle serbest bırakıldığı öne sürüldü.

Olayda silahı kullanan kişinin Murat T. olduğu, yerine tutuklanan A.B'ye suçu üstlenmesi için tehditte bulunulduğu ve gözdağı verilmesi amacıyla evinin duvarına "kan davalı" yazıldığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 61 şüpheliden 4'ü savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 13'ü polis 57'si adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan zanlılardan 7'si salıverildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 9 polis ve suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Murat T'nin de arasında olduğu 41 şüpheli tutuklandı, biri komiser 4 polisin de olduğu 9 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ekipleri, 8 ay önce başlattıkları teknik ve fiziki takiple, görevdeki bazı polislerin de aralarında olduğu grubun suç örgütü yapılanması içinde hareket ettiğini belirlemişti.

Zanlıların örgüt kurarak "cinayet", "silah ve uyuşturucu ticareti", "rüşvet", "yaralama" ve "yağma" olaylarına karıştıkları öne sürülmüştü.

Ekip, biri komiser 13 polisin de aralarında bulunduğu ve yakalama kararı çıkartılan 55 zanlıyı gözaltına almak için 13 Ocak'ta şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda 48 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tüfek ve 11 tabanca, 200 mermi ve fişek, 3 bin 504 uyuşturucu hap, 3 kilo 764 gram esrar, 71 bin 430 lira ile 13 alacak senedi ele geçirilmişti.

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