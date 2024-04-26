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        Adana Demirspor - Galatasaray maçının VAR'ı Andre Narciso oldu

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam oynanacak Adana Demirspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Portekizli Andre Narciso oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 12:38 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:38
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        A. Demirspor-Galatasaray maçına Portekizli VAR!
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, bu akşam sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

        Burak Şeker'in dördüncü hakemlik görevini üstleneceği mücadelede VAR koltuğunda ise Portekizli Andre Narciso oturacak. Narciso'ya, AVAR olarak Emre Kargın, Deniz Caner Özaral ve Alper Ulusoy eşlik edecek.

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