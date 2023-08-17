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        Adana Demirspor, Osjiek deplasmanında turladı!

        Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Osijek'e deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen toplamda 7-4'lük skorla adını play-off turuna yazdırmayı başardı.

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        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 22:55
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        Adana Demirspor tur biletini kaptı!
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        Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Osijek'e deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen toplamda 7-4'lük skorla adını play-off turuna yazdırmayı başardı.

        8. dakikada Osijek etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Bukvic, Rodrigues'ten sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden sert şutunda, kaleci Karacic uzanarak gole engel oldu.

        24. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Belhanda kale sahası önüne ortaladı. Savunmadan önce yükselen Semih Güler'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

        31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Osijek orta sahasının geri pasında topu kapan Belhanda, ceza yayı önüne gelip sağdan gelen Yusuf Sarı'ya pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez çaprazdan yerden bir vuruşla topu köşeden filelere gönderdi: 0-1.

        43. dakikada Osijek eşitliği yakaladı. Sağdan kazanılan korner atışında Lovric kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada savunmadan önce kafayı vuran Nejasmic, topu ağlara yolladı: 1-1.

        45. dakikada Osijek etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Lovric, ön direğe doğru ortasını gönderdi. Savunmadan önce iyi yükselen Mkrtchyan'ın kafa vuruşunda, top direğin hemen yanından auta çıktı.

        Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

        47. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, içeriye katederek çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği şutta kaleci Malenica uzanarak gole engel oldu.

        57. dakikada Stambouli'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Emre Akbaba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vurdu ancak Malenica uzanarak gole izin vermedi.

        59. dakikada Osijek öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Lovric'in uzaktan vuruşunda, kaleci Karacic'den dönen top yine bu oyuncuda kaldı. Lovric'in sert şutunda, Karacic yine başarılıydı ancak defansın uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı kapan Caktas, penaltı noktası üzerinden sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1.

        81. dakikada Osijek penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan pasta Semih Güler'in Jugovic'e müdahalesi sonrasında hakem John Brooks penaltı noktasını gösterdi. 82'nci dakikada kullanılan penaltı atışında Grzan, topu filelere gönderdi: 3-1.

        90+1. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta rakibinden topu kapan Yusuf Sarı, çaprazdan ceza sahasına girip arka direğe hareketlenen Yusuf Erdoğan'a pasını aktardı. Bu futbolcu, kale sahası önünden düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 3-2.

        Adana Demirspor deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen play-off turuna yükselmeyi başardı.

        Stat: Opus Arena

        Hakemler: John Brooks, Lee Betts, Akil Howson (İngiltere)

        Osijek: Malenica, Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Nejasmic (Dk. 73 Jugovic), Caktas (Dk. 64 Pusic), Briek, Bukvic (Dk. 73 Omerovic), Lovric (Dk. 80 Hiros), Mierez (Dk. 80 Spoljaric)

        Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli (Dk. 75 Dorukhan Toköz), Emre Akbaba, Yusuf Sarı (Dk. 90+3 Abdurrahim Dursun), Belhanda (Dk. 64 Nani), Akintola (Dk. 63 Yusuf Erdoğan), Cherif Ndiaye (Dk. 46 Niang)

        Goller: Dk. 31 Yusuf Sarı, Dk. 90+1 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 43 Nejasmic, Dk. 59 Caktas, Dk. 82 Grzan (Penaltıdan) (Osijek)

        Sarı kartlar: Dk. 15 Lovric, Dk. 18 Bukvic, Dk. 76 Grzan, Dk. 84 Brlek (Osijek), Dk. 27 Cherif Ndiaye, Dk. 41 Stambouli, Dk. 71 Gravillon, Dk. 81 Semih Güler, Dk. 84 Nani (Yukatel Adana Demirspor)

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