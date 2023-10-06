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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? ADS Trabzonspor maçı bilet fiyatları ne kadar ve kaç TL? - Trabzonspor Haberleri

        Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Süper Lig'in 8. haftası bu akşam iki maçla açılıyor. Alanyaspor'un Karagümrük'ü konuk edeceği gecede Adana Demirspor ise Trabzonspor'u ağırlayacak. Son haftalarda çıkışa geçen iki köklü takımın mücadelesine sahne olacak Adana Demirspor Trabzonspor maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 13:45 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:45
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        Süper Lig'de haftanın maçlarından biri olarak gösterilen Adana Demirspor Trabzonspor karşılaşması için beklenen gün geldi çattı. 34 bin kapasiteli Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin başlama saati 20:00 olarak açıklandı. İşte, maçla ilgili tüm bilgiler...

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        ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Adana Demirspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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        ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

        VIP : ₺2.000,00

        MARATON ALT 118 : ₺654,00

        KAPALI ALT 103-104 / MARATON ALT 117-119 : ₺559,00

        MARATON ALT 116-120 : ₺512,00

        KAPALI ALT 102-105 / MARATON ALT 115-121 : ₺464,00

        GÜNEY BALKON : ₺276,00

        BATI KAPALI ÜST : ₺229,00

        MARATON ÜST : ₺229,00

        KUZEY-GÜNEY KALE ARKASI ALT : ₺189,00

        KUZEY-GÜNEY KALE ARKASI ÜST : ₺153,00

        MİSAFİR : ₺199,00

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        MUHTEMEL 11'LER

        Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Yusuf Erdoğan (Kevin), Stambouli, Belhanda, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Nani, Balotelli:

        Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Bardhi, Visca, Trezeguet, Onuachu

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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