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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti | Son dakika haberleri

        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!

        Adana'da, 24 yaşındaki Mehmet Ayaz'ın öldüğü, 17 yaşındaki kız arkadaşı Nazlısu C.'nin yaralandığı olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Ayaz'ın, ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp edip bıçakladığı, sonra da canına kıydığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 22.04.2025 - 07:47 Güncelleme: 22.04.2025 - 07:47
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        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
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        Adana'da olay, Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ayaz (24), kız arkadaşı Nazlısu C. (17) ile göl tarafına gitti. İddiaya göre Nazlısu C., Ayaz'dan ayrılmak istediğini söyledi.

        "BENİ DÖVÜYOR" DİYE MESAJ ATTI

        Mehmet Ayaz'ın cansız bedeni bulundu.
        Mehmet Ayaz'ın cansız bedeni bulundu.

        İkili arasında tartışma çıkınca Ayaz, genç kızı darp etti. Nazlısu C., korku ve panik içinde bir kız arkadaşına, "Mehmet beni dövüyor, kurtarın" diye mesaj attı.

        İKİSİ DE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

        Nazlısu C.'nin mesaj attığı arkadaşının erkek kardeşi olay yerine geldiğinde, genç kız ve Ayaz'ı yaralı halde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        SUÇ ALETİ ZANLININ YANINDA

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayaz'ın öldüğünü belirledi. Nazlısu C. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede suç aleti bıçağın Ayaz'ın yanında bulunduğu öğrenildi.

        "BENİ BIÇAKLADI BEN BAYILDIM"

        Hastanede tedavisi süren Nazlısu C., polise verdiği ilk ifadede, "Ayrılmak istiyordum, aramızda tartışma çıktı. O sırada Mehmet beni bıçakladı, ben bayıldım. Kendime geldiğimde Mehmet yerde yatıyordu" dediği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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