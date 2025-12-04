Adana-Karaisalı kara yolunda eskort eşliğinde prefabrik ev taşıyan TIR, daralan yolda trafik akışını aksattı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

DHA'daki habere göre düşük hızda ilerleyen TIR’ın daralttığı yolda zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bu anları cep telefonuyla görüntüleyen sürücüler tepki gösterdi. Konvoyun arkasında kalan bir sürücü, “Trafik alt üst olmuş durumda. Yol zaten dar, kurallar hiçe sayılıyor. Mecbur muyuz böyle beklemeye? Bizim de işimiz gücümüz var. Yol tamamen kapanmış durumda” dedi.