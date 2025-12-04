Habertürk
        Adana haberleri: Evi götürürken trafik kilitlendi

        Evi götürürken trafik kilitlendi!

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde genişliği nedeniyle yolu kaplayan prefabrik ev taşıyan TIR, trafikte aksamalara yol açtı. Eskort araç eşliğinde ilerleyen taşıma konvoyu, dar yolda sürücülerin uzun süre beklemesine neden oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 13:57 Güncelleme: 04.12.2025 - 13:57
        Adana-Karaisalı kara yolunda eskort eşliğinde prefabrik ev taşıyan TIR, daralan yolda trafik akışını aksattı.

        TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

        DHA'daki habere göre düşük hızda ilerleyen TIR’ın daralttığı yolda zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

        SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

        Bu anları cep telefonuyla görüntüleyen sürücüler tepki gösterdi. Konvoyun arkasında kalan bir sürücü, “Trafik alt üst olmuş durumda. Yol zaten dar, kurallar hiçe sayılıyor. Mecbur muyuz böyle beklemeye? Bizim de işimiz gücümüz var. Yol tamamen kapanmış durumda” dedi.

        #adana
        #Son dakika haberler
