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        TIR´da 16 kilo esrar ele geçirildi; 2 şüpheli birbirini suçladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 10:41 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:42
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        TIR´da 16 kilo esrar ele geçirildi; 2 şüpheli birbirini suçladı
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        Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da TIR´da, 16 kilo 820 gram esrar ile yakalanan sürücü Kemal E. (50) ile yanındaki Mehmet A. (27) tutuklandı. Şüphelilerden Kemal E., ifadesinde, "Yolda giderken, ismini bilmediğim bir kişi otostop yapıyordu. İnsanlık namına aracıma aldım. Çuvalla araca bindi. Uyuşturucu olduğundan haberim yoktu" derken, Mehmet A. ise sürücü ile arkadaş olduklarını öne sürerek "Kendisine yolda eşlik etmek için araca binmiştim. Uyuşturucu ile herhangi bir alakam yok" diye konuştu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu´nda seyir halindeki bir TIR´ı takibe aldı. Etrafı çevrilen TIR, uygulama noktasında durdurulup, narkotik köpeği `Tinga´ ile arama yapıldı. Tinga, sürücü kabinindeki çuvala tepki verdi. Çuvalı açan ekipler, 16 kilo 820 gram esrar ele geçirdi. Bunun üzerine sürücü Kemal E. ile yanındaki Mehmet A. gözaltına alındı.

        'İNSANLIK NAMINA ARACIMA ALDIM'

        Emniyete götürülen şüphelilerden Kemal E. ifadesinde, "Yolda giderken, ismini bilmediğim bir kişi otostop yapıyordu. Ben de insanlık namına aracıma aldım. Çuvalla araca bindi. Uyuşturucu olduğundan haberim yoktu" dedi.

        Mehmet A. ise sürücü Kemal E. ile arkadaş olduklarını öne sürerek, "Kendisine yolda eşlik etmek için araca binmiştim. Uyuşturucu ile herhangi bir alakam yok. Mağdur oldum" diye ifade verdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal E. ile Mehmet A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-08-31 10:40:04

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