        "Minik 112" projesiyle çocuklar, acil sağlık hizmetlerinin önemini öğreniyor

        KORAY KILIÇ - Adana'da çocuklar, "Minik 112" projesi kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülme süreci ve acil durumlarda yapılması gerekenleri öğreniyor.

        Giriş: 16.03.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Sağlık Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'nde çocuklara yönelik eğitimler düzenleniyor.

        Eğitimlerde öğrencilere acil sağlık hizmetleriyle ilgili bilgiler verilmesinin yanı sıra hasta ve yaralıların sevkinde kullanılan ambulans, helikopter ve UMKE araçları da tanıtılıyor.

        Araçlara bindirilen öğrencilere, hasta ve yaralıların en kısa sürede hastaneye ulaştırılabilmesi için hayati öneme sahip "fermuar sistemi" de gösteriliyor.

        Projeyle, çocuklara 112 Acil Çağrı hattının doğru ve bilinçli kullanımı aşılanmaya çalışılıyor.

        - "Çocuklarımıza acil durumlarda ne yapmaları gerektiğini anlattık"

        İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, AA muhabirine, sağlık hizmetlerinin başarısının bilinçli toplumun desteğiyle sürdürülebilir olduğuna inandığını söyledi.

        Proje kapsamında şu ana kadar yaklaşık 1000 öğrenciye eğitim verildiğini anlatan Nacar, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımıza özellikle acil durumlarda ne yapmaları gerektiğini anlattık ve bununla alakalı bilgilendirme eğitimleri yaptık. Acil durumda 112'yi aramaları, araçlarında aileleriyle seyahat ederken bir ambulansın sirenini duyduklarında ya da gördüklerinde anne babalarına 'Ambulansa yol ver' demelerini aşılamaya çalıştık. Bu zamanla kendilerinde daha da yerleşecek bir tavır olacak."

        Nacar, daha çok çocuğa ulaşmak için eğitimlerinin devam edeceğini belirtti.

        Eğitime katılan anaokulu öğrencisi Mert Zengin de arkadaşlarıyla hem eğitici hem de keyifli bir gün geçirdiklerini ifade etti.

        Acil sağlık hizmetlerinde kullanılan araçları yakından gördüğü için mutlu olduğunu dile getiren Zengin, "Ambulansı ve UMKE'yi tanıttılar. Neler yaptıklarını, ambulansın sirenini duyduğumuzda yol vermemiz gerektiğini anlattılar. Verilen eğitimin arkadaşlarım ve bana faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Elif Erva İnce de eğitimlerle "fermuar sistemi"nin önemini ve acil durumlarda ne yapmaları gerektiğini öğrendiğini belirtti.

        Öğrencilerden 6 yaşındaki Mine Tekin de ambulans helikoptere bindiği ve eğitime katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
