        Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali 27 Mart'ta başlayacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ve Sabancı Vakfı işbirliğinde organize edilen 25. Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde başlayacak.

        Giriş: 16.03.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Adana Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tiyatro Günü'nde 25'inci kez perdelerini açmaya hazırlanan festival, 11 Nisan'a kadar sürecek.

        Biletleri yarın satışa açılacak festivalde, 17 oyun, 6 atölye, 2 sergi ve 1 ortak üretim çalışması yer alacak.

        Hollandalı Close Act grubunun sokak gösterisiyle başlayacak festivalde Gürcistan, İngiltere ve Rusya'nın tiyatro toplulukları sırasıyla "Yakish ve Poupche", "Now" ve "Tartuffe" oyunlarıyla izleyicinin karşısına çıkacak.

        Festivalde Türkiye'den Tiyatro Fam, İstanbul Temaşa Tiyatro, Myart Tiyatro ve Cihangir Atölye Sahne seyirciyle buluşacak.

        Ramazanoğlu Kültür Merkezi Sahnesi, Adana Burda AVM PGM Sahnesi, Çukurova Üniversitesi ve Merkez Park ile 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde sanatseverleri ağırlayacak olan festivalde İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Antalya devlet tiyatroları "Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor", "Sessizlik! Kayıttayız!", "Kan Kardeşler", "Oyun Oyun İçinde", "Sefiller", "Kuşlar", "Öteki Ankara Müzikali" ve "Ölü Canlar" yapımlarını, İzmir Devlet Tiyatrosu da "Gümüş Patenler" çocuk oyununu sahneleyecek.

        Festival kapsamında verilen "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ise 27 Mart'taki açılış töreninde sahibini bulacak.

        - "Tiyatronun birleştirici gücünü daha geniş ufuklara taşımaktadır"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nün coşkusunu festivalle yaşamaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

        Tiyatronun geçmişle geleceği, yerelle evrenseli aynı sahnede buluşturan güçlü bir sanat dili olduğunu kaydeden Karadağlı, şu ifadeleri kullandı:

        "Adana'nın köklü kültürel birikiminden güç alan festivalimiz, yerli ve yabancı tiyatro topluluklarını bir araya getirerek farklı kültürleri aynı alkışta buluşturan önemli bir sanat platformu haline gelmiştir. Çeyrek asrı geride bırakan bu büyük buluşma, şehrimizin sanatla kurduğu güçlü bağı uluslararası bir diyaloğa dönüştürmekte ve tiyatronun birleştirici gücünü daha geniş ufuklara taşımaktadır."

        Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan da kültür ve sanatın dönüştürücü gücüne olan inançlarıyla sanatı herkes için erişilebilir kılmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

        Etkinliğin, Türkiye'nin en uzun soluklu uluslararası tiyatro festivallerinden birine dönüşmesinden gurur duyduklarını ifade eden Safkan, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bugüne kadar 1 milyona yakın seyirciyi ağırlayan festival, Adana'nın kültürel kimliğini güçlendirirken kentin sanatla anılmasında önemli bir rol üstleniyor. Festival, yerli ve yabancı tiyatro topluluklarını bir araya getirerek kültürler arası etkileşimi artırmanın yanı sıra bizi de sanatın iyileştirici ve ilham veren gücü etrafında buluşturuyor. Festivali her yıl heyecanla bekleyen Adana halkı başta olmak üzere çeyrek asırlık bu yolculukta emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sanatseverlere keyifli ve seyir zevki yüksek bir festival diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

