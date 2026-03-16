Adana'da tartıştıkları kişiyi öldürdükleri öne sürülen 2 sanığa hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştıkları kişiyi tabancayla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 18 yıl 3 ay, diğeri ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Yeşilyuva Mahallesi'nde 6 Haziran 2022'de Tuncay Yalpu'nun (37) öldürülmesine ilişkin Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklar tutuklu H.D. ve tutuksuz N.C.K. ile tarafların avukatları katıldı.



Sanıklardan H.D. savunmasında, olay günü N.C.K. ile otururken yanlarına gelen Yalpu'nun kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.



Aralarında kavga çıktığını anlatan H.D, "Sokakta aramızdaki arbede devam ederken aniden bana bıçak çekti. Ben de üzerimdeki tabancayla kendisine 2 el ateş ettim. Olay yerinden kaçtıktan sonra tabancayı sulama kanalına attım. Olayda hedef gözeterek ateş etmedim." dedi.



N.C.K. ise "Yalpu, H.D'ye kafa attı ve sokakta aralarında kovalamaca başladı. Ben de arkalarından koştum fakat onlara yetişemedim. Sonrasında sokaktan tabanca sesi geldi. Maktulün yerde yattığını gördüm. Ben olayda tabanca kullanmadım." ifadelerini kullandı.



Maktulün kız kardeşi Ç.G. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu yineledi.



Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan H.D'yi "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıl 3 ay, N.C.K'yi ise "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp mevcut hallerinin devamına karar verdi.



Tuncay Yalpu'nun tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan zanlılar H.D. ve N.C.K. hakkında dava açılmış, N.C.K. 6 Aralık 2023'te görülen celsede tahliye edilmişti.

