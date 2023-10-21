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        Eşcinsel ilişki vaadiyle buluştukları gencin banka hesabındaki parasını gasbettiler

        ADANA´da,sosyal medyadan tanışıp, eşcinsel ilişki vaadiyle buluştukları S.A.'yı (26), silaha tehdit edilip, banka hesabındaki 13 bin lirasını gasbeden Emirhan Duru (23) ve Yunus Emre Şenoğlu (25) ile olayı organize ettiği öne sürülen Yunus Düger (37), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 11:18 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:20
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        Eşcinsel ilişki vaadiyle buluştukları gencin banka hesabındaki parasını gasbettiler
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        ADANA´da,sosyal medyadan tanışıp, eşcinsel ilişki vaadiyle buluştukları S.A.'yı (26), silaha tehdit edilip, banka hesabındaki 13 bin lirasını gasbeden Emirhan Duru (23) ve Yunus Emre Şenoğlu (25) ile olayı organize ettiği öne sürülen Yunus Düger (37), tutuklandı.

        Olay, 18 Ekim´de saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi´ndeki Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. S.A. (26), sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişi ile eşcinsel ilişki için anlaşıp, sözleşti. S.A., Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı´nda şüpheliler Emirhan Duru (23) ve Yunus Emre Şenoğlu (25) ile buluştu. Şüpheliler, S.A.´yı otomobille boş bir araziye götürüp, tabancayla tehdit etti. Darbettikleri S.A.´nın cep telefonunu alan şüpheliler, banka hesabındaki 13 bin TL´yi kendi hesaplarına gönderdi. S.A.´yı yol kenarında indiren şüpheliler, otomobille uzaklaştı.

        S.A.´nın ihbarıyla Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki çok sayıda kamera görüntüsünü inceleyen polis, Duru ve Şenoğlu´nu, olayı organize ettiği öne sürülen Yunus Düger (37) ile birlikte, otomobille seyir halindeyken yakaladı. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadesinde, S.A.´yı tanımadıklarını ve gasbetmediklerini öne sürdü. Şüphelilerin banka hesaplarına ise bloke edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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