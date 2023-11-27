Adana´ya şehit ateşi düştü PENÇE-KilitHarekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan P. Asb. Üçvş. Necdet Çalış´ın Adana´daki baba ocağına ateş düştü.

PENÇE-KilitHarekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan P. Asb. Üçvş. Necdet Çalış´ın Adana´daki baba ocağına ateş düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri´nin yürüttüğü Pençe- Kilit operasyonunda bölgede bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit Çalış´ın Adana´nın Ceyhan ilçesindeki baba evine acı haber, yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken akraba ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin 3 ay önce evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Şehit Çalış'ın defin işlemleri ile ilgili daha sonra açıklama yapılacağı belirtildi.