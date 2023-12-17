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        FETÖ´nün öğretmen imamı ile sınav sorularını önceden alan komiser yakalandı

        ADANA´da polisin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan mesleklerinden ihraç edilen örgütün sözde imamı öğretmen M.Y. ve komiser Ş.G. yakalandı. Ş.G.´nin örgüt sohbetlerini düzenlediği, örgüt adına para topladığı ve sınav sorularını önceden alıp, komiser olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:20
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        FETÖ´nün öğretmen imamı ile sınav sorularını önceden alan komiser yakalandı
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        ADANA´da polisin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan mesleklerinden ihraç edilen örgütün sözde imamı öğretmen M.Y. ve komiser Ş.G. yakalandı. Ş.G.´nin örgüt sohbetlerini düzenlediği, örgüt adına para topladığı ve sınav sorularını önceden alıp, komiser olduğu belirtildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ByLock kullanıcısı ve örgütün Konya Tuzlukçu ilçesindeki öğretmenlerinden sorumlu sözde imam olduğu belirlenen ihraç öğretmen M.Y., merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar´ da saklandığı adreste yakalandı. Aynı gün ekipler, Seyhan ilçesindeki Fevzipaşa Mahallesi´nde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser Ş.G.´yi otomobiliyle seyir halindeyken yakaladı. Ş.G.´nin ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt sohbetlerini düzenlediği, örgüt adına para topladığı ve komiserlik sınavı sorularını önceden alan kişilerden olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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