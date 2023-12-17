FETÖ´nün öğretmen imamı ile sınav sorularını önceden alan komiser yakalandı ADANA´da polisin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan mesleklerinden ihraç edilen örgütün sözde imamı öğretmen M.Y. ve komiser Ş.G. yakalandı. Ş.G.´nin örgüt sohbetlerini düzenlediği, örgüt adına para topladığı ve sınav sorularını önceden alıp, komiser olduğu belirtildi.

ADANA´da polisin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan mesleklerinden ihraç edilen örgütün sözde imamı öğretmen M.Y. ve komiser Ş.G. yakalandı. Ş.G.´nin örgüt sohbetlerini düzenlediği, örgüt adına para topladığı ve sınav sorularını önceden alıp, komiser olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ByLock kullanıcısı ve örgütün Konya Tuzlukçu ilçesindeki öğretmenlerinden sorumlu sözde imam olduğu belirlenen ihraç öğretmen M.Y., merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar´ da saklandığı adreste yakalandı. Aynı gün ekipler, Seyhan ilçesindeki Fevzipaşa Mahallesi´nde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser Ş.G.´yi otomobiliyle seyir halindeyken yakaladı. Ş.G.´nin ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt sohbetlerini düzenlediği, örgüt adına para topladığı ve komiserlik sınavı sorularını önceden alan kişilerden olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.