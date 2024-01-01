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        Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü, diğeri yaşam savaşı veriyor (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 12:51 Güncelleme: 01.01.2024 - 12:55
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        Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü, diğeri yaşam savaşı veriyor (2)
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        İKİKARDEŞ KURTULMUŞ

        Adana'nın Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'nde Lamba ailesinin Bulut (9) ve Irmak (7) isimli iki çocukları daha olduğu, ailenin yılbaşını kutlamak için ailece aynı mahalledeki anneanne Selma Lamba´nın yanına gittikleri ortaya çıktı. Yeni yıl kutlamaları bittikten sonra saatin ilerlemesi nedeniyle ailenin evine döndüğü, Bulut ve Irmak'ın uyuduğu için anneannelerinde kaldığı belirtildi. Amca Halil Lamba, iki çocuğun uyuduğu için hayatta kaldığını kaydederek, "Çocuklar uyumayıp eve gitseydi belki şimdi onlar da hayatta olmayacaktı" diye konuştu.

        GERİYE HATIRALARI KALDI

        Yangında küle dönen evde, geçen yıl okuma-yazma öğrenen Irmak´ın ilk defa şablona yazdığı `anne´ kelimeleri ile Bulut´un kardeşlerine ve annesine yazıp, buzdolabına yapıştırdığı şiirler dikkat çekti. Kaan ile Demir kardeşlerin masanın üstünde yarım kalmış süt biberonları ve buzdolabına yapıştırılmış ultrason fotoğrafları yürek burktu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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