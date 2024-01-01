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        Adana'da evde çıkan yangında karı koca ve 2 yaşındaki çocukları öldü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yangın çıkan evdeki karı koca ve 2 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 11:38 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:52
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        Adana'da evde çıkan yangında karı koca ve 2 yaşındaki çocukları öldü
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yangın çıkan evdeki karı koca ve 2 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.

        Köklüce Mahallesi'ndeki müstakil evde iddiaya göre elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, dumandan etkilenen anne Nazan (34), baba Enis (39) ile 2 yaşındaki ikizler Kaan ve Demir Lamba'yı dışarı çıkardı.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, anne ve baba ile çocuklardan Kaan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Solunumu duran ve itfaiye ekibinin kalp masajıyla yeniden nefes alan Demir Lamba ise ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yangının söndürülmesinin ardından ikamette soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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