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        Adana'da eşini gasbettiği öne sürülen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da karısının cep telefonu ve parasını gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 11:02 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:02
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        Adana'da eşini gasbettiği öne sürülen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da karısının cep telefonu ve parasını gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki ikamette eşi Feride A'yı gasbettiği gerekçesiyle 21 Ağustos'ta tutuklanan Ferhat A. hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

        Sanık hakkında "silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede benzer suçlardan ve uyuşturucu kullanmaktan sabıkalı olduğu aktarılan sanığın, para istediği eşini bıçakla tehdit ettiği belirtildi.

        Müşteki Feride A. da iddianamede yer verilen ifadesinde, "Beni bıçakla tehdit edip 500 lira ve cep telefonumu zorla aldı. Ben de polisi arayıp yardım istedim." beyanında bulundu.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ferhat A'nın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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