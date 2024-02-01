Kuyumcuyu soymaya kalkışan kadınlar, yakalanınca çıldırdı (2)
OLAYGÜVENLİK KAMERASINDA
Adana'da çarşaflı 5 kadının girdikleri kuyumcuda altın çalmaya çalışırken iş yeri sahipleri tarafından yakalandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş yerine ayaktayken tuvaletini yapan kadınların kaçmaya çalışırken çalışanlar tarafından çubukla engellendiği ve ihbar üzerine gelen polisler tarafından gözaltına alınmaları görüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.