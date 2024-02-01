Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir'den Pozantı'ya ziyaret Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Pozantı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Pozantı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Kocaispir, ilçedeki programı kapsamında ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinledi.

Yukarı Belemedik, Karakışlakçı, Aşçıbekirli, Dağdibi, Kamışlı ve Fındıklı mahallelerini gezen Kocaispir, vatandaşların sorunlarını not aldı, projelerini anlattı.

Kocaispir, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarıyla da bir araya geldi.