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        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir'den Pozantı'ya ziyaret

        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Pozantı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 12:59 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:59
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        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir'den Pozantı'ya ziyaret
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        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Pozantı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

        Kocaispir, ilçedeki programı kapsamında ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinledi.

        Yukarı Belemedik, Karakışlakçı, Aşçıbekirli, Dağdibi, Kamışlı ve Fındıklı mahallelerini gezen Kocaispir, vatandaşların sorunlarını not aldı, projelerini anlattı.

        Kocaispir, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarıyla da bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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