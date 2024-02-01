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        Adana'da "Çukurova Girişimci-Yatırımcı Buluşması" toplantısı yapıldı

        Adana'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından "Çukurova Girişimci-Yatırımcı Buluşması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:33 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:33
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        Adana'da "Çukurova Girişimci-Yatırımcı Buluşması" toplantısı yapıldı
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        Adana'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından "Çukurova Girişimci-Yatırımcı Buluşması" gerçekleştirildi.

        Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, ajansta düzenlenen programın açılışında, ajans olarak uzun yıllardır girişimcilik konusunda çalıştıklarını söyledi.

        Kurumda verdikleri hizmetleri anlatan Duran, "Bizim temel derdimiz, üniversiteden ya da liseden mezun olmuş insanların hayata başlamadan, hayatta bir şirkette ya da bir kamu kurumunda maaşla çalışmak dışında da alternatifi olsun istiyoruz. Hayatlarında en azından bir kere bir fikri, işi geliştirmeye cesaretlensinler ve bunu denesinler istiyoruz. Kalkınma ajansları ailesi de bu tür destekleri verebilecek ender kurum kuruluşlarının başında geliyor." diye konuştu.

        Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da ekonomik büyümenin en önemli iki yapı taşından birisinin girişimcilik, diğerinin ise yenilik-inovasyon olduğunu belirtti.

        Kendi aile şirketlerinin olduğu tekstil sektöründe en yüksek ücretin tasarımcılara verildiğini, yurt dışı eğitim ve masraflarının karşılandığını aktaran Kıvanç, "Bunları ne için yapıyoruz? Arkadaşlarımız, yenilikçiliği, tasarımı öne çıkarsın. Her yeni yaptığımız ürünün, tasarımın, o malın satılmasını istiyoruz. En ufak bir dokunuş bile bizim ürünlerimizin satılmasında önemli rol alıyor." dedi.

        Kıvanç, Türkiye'de girişimciliğinin ekonomi üzerindeki etkisinin kavranmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

        Girişimcilere seslenen Kıvanç, "Büyük düşünün. Unutmayın ki her şey hayalle başlıyor. En özgür olduğumuz alan bizim hayalimiz. Kimse bizim hayalimize engel olamıyor. Kendinize hedef koymanız çok önemli." ifadelerini kullandı.

        Mentor ve koçluk eğitim danışmanı Nuri Murat Avcı, Türkiye'de girişimcilikte devlet desteğinin çok önemli olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından "Girişimcilik Ekosistemi Nasıl Geliştirilir?" konulu panel yapıldı, katılımcı girişimciler projelerini sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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