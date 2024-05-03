Adana'da motosiklet fabrikasında yangın (3)
İTFAİYEDAİRE BAŞKANINDAN AÇIKLAMAAdana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, motosiklet fabrikasındaki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, alevlerin çevredeki fabrikalara sirayet etme durumunun bulunmadığını söyledi.
İTFAİYEDAİRE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, motosiklet fabrikasındaki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, alevlerin çevredeki fabrikalara sirayet etme durumunun bulunmadığını söyledi. Yangını kontrol altına aldıklarını aktaran Kandemir, "Yangın ilk başladığı andan itibaren bütün ekiplerimiz alana geldi. Müdahalemiz başladı ve fabrikanın dört bir yanından yangına müdahale ettik. Etraftaki fabrikalara şu anda sirayet etmesi söz konusu değil. İçeride merkezde bir yangın sürüyor sadece, o da kontrolümüz altında. Lityum pillerden kaynaklı bir yangın var şu anda. Müdahalelerimiz sürüyor" dedi.
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