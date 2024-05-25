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        Sulama kanalına düşen genç, aranıyor

        ADANA'da elini yıkamak için eğildiği sulama kanalına düşüp, akıntıya kapılan Burak Alper Bingül (17), kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 01:49 Güncelleme: 25.05.2024 - 01:55
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        Sulama kanalına düşen genç, aranıyor
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        ADANA'da elini yıkamak için eğildiği sulama kanalına düşüp, akıntıya kapılan Burak Alper Bingül (17), kayboldu. Gencin bulunması çalışma başlatıldı.

        Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Elini yıkamak için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına eğilen Burak Alper Bingül, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü. Gencin akıntıya kapılıp, sürüklendiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanalda arama yapan dalgıç polisler, genci bulamadı. Bir süre daha kanalda aramayı sürdüren dalgıç polisler, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi. Günün ilk ışıklarıyla aramaya yeniden başlanacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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