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        Kozan'da ahırda yangın: 15 inek ve 6 buzağı öldü

        ADANA'nın Kozan ilçesinde ahırda çıkan yangında 15 inek ve 6 buzağı öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 19:42 Güncelleme: 29.05.2024 - 19:45
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        Kozan'da ahırda yangın: 15 inek ve 6 buzağı öldü
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde ahırda çıkan yangında 15 inek ve 6 buzağı öldü.

        Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Oruçlu Mahallesi'nde meydana geldi. Havva Yiğen'e ait ahırda iddiaya göre elektrik hattından kaynaklı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında 15 inek ve 6 buzağı öldü.

        Havva Yiğen, "Elektrik hattından ateş atıp duruyordu. 15 inek 6 tane buzağı ve bin adet saman balyası yandı. Çok üzgünüz" dedi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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