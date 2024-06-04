Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kan davası cinayetinin liseli şüphelisi: Korkup ateş ettim

        ADANA'da, arkadaşlarıyla dere kenarında otururken, Erkan Efe Dağoğlu'nu (17) silahla öldürmekle suçlanan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:42 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kan davası cinayetinin liseli şüphelisi: Korkup ateş ettim
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da, arkadaşlarıyla dere kenarında otururken, Erkan Efe Dağoğlu'nu (17) silahla öldürmekle suçlanan Y.Ö. (17) ve akrabası Berzan Özden (19) ile aralarındaki kan davası nedeniyle cinayeti azmettirdikleri iddia edilen Can Sayğılı (21), kardeşi Deniz Sayğılı (20) ve babaları İrfan Sayğılı (44) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları istemiyle yargılanmaya başladı. Cinayet şüphelisi Y.Ö., Erkan Efe Dağoğlu'nun kız için kendisini tokatladığını ve ölümle tehdit etiğini öne sürerek, "Okul harçlıklarımla silah aldım. Erkan'ı görünce korkarak panikle ateş ettim. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu" dedi.

        Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde, 22 Ekim 2023'te Erkan Efe Dağoğlu, iddiaya göre, sokakta arkadaşlarıyla sohbet ederken Y.Ö.'nün silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yakalanan cinayet şüphelisi Y.Ö. ile kendisini motosikletle bekleyen akrabası Berzan Özden tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı, Erkan Efe Dağoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklanan sanıklar Y.Ö. ve Berzan Özden ile 2 sanığı azmettirdikleri iddia edilen İrfan Sayğılı, çocukları Can ve Deniz Sayğılı hakkında Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kan gütme saikiyle tasarlayarak öldürme, öldürmeye azmettirme' suçlarından dava açtı.

        DAĞOĞLU AİLESİNDEN 3, SAYGILI AİLESİNDEN 1 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

        İddianamede, Sayğılı ile Dağoğlu aileleri arasında 5 Ekim 20212'de Erkan Dağoğlu'nun, 8 Mart 2014'te Samet Dağoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili husumet başladığı Can, kardeşi Deniz ve babaları İrfan Sayğılı'nın 8 Nisan 2022'de ağabeyleri Savaş Sayğılı'nın öldürülmesinden Dağoğlu ailesini sorumlu tuttukları ve Erkan Efe Dağoğlu'nun öldürülmesini azmettirdikleri belirtildi.

        İLK DURUŞMA

        Erkan Efe Dağoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili ilk duruşma yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Y.Ö. ve Berzan Özden ve haklarında adli kontrol kararı verilen diğer sanıklar ile öldürülen Erkan Efe Dağoğlu'nun başka suçtan tutuklu babası Murat, annesi Neslihan Dağoğlu ile tarafların avukatları katıldı. Sanıklardan lise öğrencisi Y.Ö., bir kızla arkadaşlık yaptığı için Erkan Efe'nin kendisini arkadaşlarının yanında döverek ayrılmasını istediğini iddia etti. Ayrıca, parkta da arkadaşlarının yanında kız için kendisini tokatladığını ve ölümle tehdit etiğini öne süren Y.Ö., "Ben de ölüm tehdidi üzerine okul harçlıklarımı biriktirip olaydan 2 hafta kadar önce 1500 veya 2 bin liraya silah aldım. Kanalın kıyısında yürürken Erkan'ı arkadaşlarıyla yürürken gördüm. Yine bana saldırmasından korkarak panikle ateş ettim. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Sayğılı ailesini tanımıyorum" dedi.

        'OLAYLA İLGİM YOK'

        Berzan Özden ise suçlamayı reddetti. Sanıklardan Can, kardeşi Deniz ile babaları İrfan Sayğılı, olayla ilgilerinin olmadığını iddia etti. Öldürülen Erkan Efe Dağoğlu'nun babası Murat Dağoğlu ve annesi Neslihan Dağoğlu sanıklardan şikayetçi oldu. Baba Dağoğlu, "Sayğılı ailesi ile benim amcamın oğlu Samet'i öldürmeleri nedeniyle husumet bulunmaktadır. Oğlum Erkan, öldürülen Samet'in ağabeyi olan Zafer'in fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca Sayğılı ailesi tarafından tehdit etmiş. Oğlum bana bu durumu anlatmıştı. Oğlumu Adana'dan Bursa'ya gönderdim. Ben cezaevindeyken Sayğılı ailesi, ailemin bulunduğu eve silahla ateş etmiş, son olarak da oğlumun öldürüldüğünü öğrendim" diye konuştu.

        'TEHDİT EDİLDİK'

        Anne Neslihan Dağoğlu da "İrfan Sayğılı bizim akrabamız Samet Dağoğlu'nu öldürdü ve akabinde de tehdit edildik. Benim oğlum sosyal medyada akrabalarının fotoğrafını paylaştığı için zarar gördü" diyerek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Y.Ö. ve Berzan Özden'in tutukluluklarının devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        El Nino bitti etkisi sürecek (Bu yaz da rekor sıcaklıklar görülecek mi?)
        El Nino bitti etkisi sürecek (Bu yaz da rekor sıcaklıklar görülecek mi?)
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor

        Benzer Haberler

        Adana'da Kurban Bayramı öncesi fiyat ve etiket denetimi yapıldı
        Adana'da Kurban Bayramı öncesi fiyat ve etiket denetimi yapıldı
        Koltuk değnekli beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerini sporla buluşturuyor
        Koltuk değnekli beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerini sporla buluşturuyor
        Adana'da balıkçıların oltasına 26 kilogramlık lambuka takıldı
        Adana'da balıkçıların oltasına 26 kilogramlık lambuka takıldı
        Duvarını balyozla kırdığı marketi soyup yorulunca meyve suyu içen şüpheli t...
        Duvarını balyozla kırdığı marketi soyup yorulunca meyve suyu içen şüpheli t...
        Sokakta kurban kesene 4 bin 810, atığını açıkta bırakan tesislere 464 bin 5...
        Sokakta kurban kesene 4 bin 810, atığını açıkta bırakan tesislere 464 bin 5...
        Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 20 zanlı tutuklandı
        Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 20 zanlı tutuklandı