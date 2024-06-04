Kan davası cinayetinin liseli şüphelisi: Korkup ateş ettim

ADANA'da, arkadaşlarıyla dere kenarında otururken, Erkan Efe Dağoğlu'nu (17) silahla öldürmekle suçlanan Y.Ö. (17) ve akrabası Berzan Özden (19) ile aralarındaki kan davası nedeniyle cinayeti azmettirdikleri iddia edilen Can Sayğılı (21), kardeşi Deniz Sayğılı (20) ve babaları İrfan Sayğılı (44) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları istemiyle yargılanmaya başladı. Cinayet şüphelisi Y.Ö., Erkan Efe Dağoğlu'nun kız için kendisini tokatladığını ve ölümle tehdit etiğini öne sürerek, "Okul harçlıklarımla silah aldım. Erkan'ı görünce korkarak panikle ateş ettim. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu" dedi.

Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde, 22 Ekim 2023'te Erkan Efe Dağoğlu, iddiaya göre, sokakta arkadaşlarıyla sohbet ederken Y.Ö.'nün silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yakalanan cinayet şüphelisi Y.Ö. ile kendisini motosikletle bekleyen akrabası Berzan Özden tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı, Erkan Efe Dağoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklanan sanıklar Y.Ö. ve Berzan Özden ile 2 sanığı azmettirdikleri iddia edilen İrfan Sayğılı, çocukları Can ve Deniz Sayğılı hakkında Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kan gütme saikiyle tasarlayarak öldürme, öldürmeye azmettirme' suçlarından dava açtı.

DAĞOĞLU AİLESİNDEN 3, SAYGILI AİLESİNDEN 1 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ İddianamede, Sayğılı ile Dağoğlu aileleri arasında 5 Ekim 20212'de Erkan Dağoğlu'nun, 8 Mart 2014'te Samet Dağoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili husumet başladığı Can, kardeşi Deniz ve babaları İrfan Sayğılı'nın 8 Nisan 2022'de ağabeyleri Savaş Sayğılı'nın öldürülmesinden Dağoğlu ailesini sorumlu tuttukları ve Erkan Efe Dağoğlu'nun öldürülmesini azmettirdikleri belirtildi. İLK DURUŞMA Erkan Efe Dağoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili ilk duruşma yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Y.Ö. ve Berzan Özden ve haklarında adli kontrol kararı verilen diğer sanıklar ile öldürülen Erkan Efe Dağoğlu'nun başka suçtan tutuklu babası Murat, annesi Neslihan Dağoğlu ile tarafların avukatları katıldı. Sanıklardan lise öğrencisi Y.Ö., bir kızla arkadaşlık yaptığı için Erkan Efe'nin kendisini arkadaşlarının yanında döverek ayrılmasını istediğini iddia etti. Ayrıca, parkta da arkadaşlarının yanında kız için kendisini tokatladığını ve ölümle tehdit etiğini öne süren Y.Ö., "Ben de ölüm tehdidi üzerine okul harçlıklarımı biriktirip olaydan 2 hafta kadar önce 1500 veya 2 bin liraya silah aldım. Kanalın kıyısında yürürken Erkan'ı arkadaşlarıyla yürürken gördüm. Yine bana saldırmasından korkarak panikle ateş ettim. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Sayğılı ailesini tanımıyorum" dedi.

'OLAYLA İLGİM YOK' Berzan Özden ise suçlamayı reddetti. Sanıklardan Can, kardeşi Deniz ile babaları İrfan Sayğılı, olayla ilgilerinin olmadığını iddia etti. Öldürülen Erkan Efe Dağoğlu'nun babası Murat Dağoğlu ve annesi Neslihan Dağoğlu sanıklardan şikayetçi oldu. Baba Dağoğlu, "Sayğılı ailesi ile benim amcamın oğlu Samet'i öldürmeleri nedeniyle husumet bulunmaktadır. Oğlum Erkan, öldürülen Samet'in ağabeyi olan Zafer'in fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca Sayğılı ailesi tarafından tehdit etmiş. Oğlum bana bu durumu anlatmıştı. Oğlumu Adana'dan Bursa'ya gönderdim. Ben cezaevindeyken Sayğılı ailesi, ailemin bulunduğu eve silahla ateş etmiş, son olarak da oğlumun öldürüldüğünü öğrendim" diye konuştu.