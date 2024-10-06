Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Yakınları ile polise saldıran firari hükümlü, dizinden vurularak yakalandı

        ADANA'da 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Engin D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:51 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yakınları ile polise saldıran firari hükümlü, dizinden vurularak yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Engin D. (29) ile yakınları, polise taş ve sopalarla saldırdı. Grubu dağıtan polis, kaçmaya çalışan firari hükümlüyü dizinden vurup yakaladı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi 2801 Sokak'taki bir kahvehanede meydana geldi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik sorgusu yaptıkları Engin D.'nin 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi. Engin D. kaçmaya çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen Engin D.'nin yakınları da taşkınlık çıkardı.

        3 EKİP ARACI ZARAR GÖRDÜ

        İçi boş sulama kanalına kaçan Engin D. ile yakınlarına polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada bazı kişiler polise taş ve sopalar atarak saldırdı. Havaya uyarı ateş açan polis, Engin D. kaçmaya çalışınca sağ dizinden vurup yakaladı. Takviye gelen bazı polis memurlarının da hafif yaralandığı olayda 3 ekip aracı zarar gördü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Arda Güler rest çekti!
        Arda Güler rest çekti!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Kilometrelerce kuyruk oluştu
        Kilometrelerce kuyruk oluştu
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı

        Benzer Haberler

        İrem Bayraktar, Radyo D'nin konuğu oldu
        İrem Bayraktar, Radyo D'nin konuğu oldu
        Liselilerin tekstil fabrikalarındaki atık suları kullanılabilir hale getirm...
        Liselilerin tekstil fabrikalarındaki atık suları kullanılabilir hale getirm...
        Bakan Kacır: Bu milletin bileği bükülmez
        Bakan Kacır: Bu milletin bileği bükülmez
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır TEKNOFEST'in kapanışı ve ödül töreninde ko...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır TEKNOFEST'in kapanışı ve ödül töreninde ko...
        Lise öğrencisi tarımsal atık ve deniz yosunu kullanarak ambalaj üretti
        Lise öğrencisi tarımsal atık ve deniz yosunu kullanarak ambalaj üretti
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TEKNOFEST Adana'da konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TEKNOFEST Adana'da konuştu: