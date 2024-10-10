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        Lise öğrencisini, yolunu kesip taciz etti

        ADANA'da okul çıkışı evine dönen 15 yaşındaki lise öğrencisi kızı, yolunu kesip taciz eden Oktay S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 10:01 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:05
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        Lise öğrencisini, yolunu kesip taciz etti
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        ADANA’da okul çıkışı evine dönen 15 yaşındaki lise öğrencisi kızı, yolunu kesip taciz eden Oktay S. (31), yakalanarak gözaltına alındı. 24 suç kaydı bulunan Oktay S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Olay, 7 Ekim’de saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletli Oktay S., servisle evine dönen lise öğrencisi kızın, sokakta yürüdüğü sırada yolunu kesti. Şüpheli, pantolonunun fermuarını açıp, cinsel organını kıza gösterdi. Panikleyen kız, çığlık atarak bölgeden uzaklaşıp, cep telefonuyla babasını arayıp, olayı anlattı. Bunun üzerine baba ve kızı, Dağlıoğlu Polis Merkezi’ne giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

        MOTOSİKLETİ ÇALINTI ÇIKTI

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokak ve güzergahtaki yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin kimliği ve adresini tespit eden ekipler, Oktay S.’yi Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi’ndeki evine yapılan baskında gözaltına aldı. Şüphelinin motosikletinin Antalya’nın Kepez ilçesinden çalındığı, üzerindeki plakanın ise çalıntı başka bir motosiklete ait olduğu belirlendi.

        2013’TE DE ‘ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI’ SUÇUNA KARIŞMIŞ

        Polis merkezine götürülen Oktay S.’nin 2013 yılında ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçuna karıştığı, ‘Hırsızlık’ ve ‘Taksirle yaralama’ suçlarından 24 kaydının olduğu belirtildi. Evli ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Oktay S., ifadesinde, “Oradan geçtim ancak kimseyi taciz etmedim” dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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