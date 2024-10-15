Otobüse binen kadının çantasındaki cep telefonunu saniyeler içinde çaldı

ADANA’da durakta bekleyen Kadri Önder (42) hastaneden çıkıp, otobüse binen Nurcan D.’nin çantasındaki cep telefonunu saniyeler içinde çaldı. Önceki yıl başka bir otobüs durağında aynı yöntemle cep telefonu çaldığı saptanan Önder, tutuklandı.

Olay, 6 Ekim’de saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana geldi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki muayenesinden çıkan Nurcan D., otobüse binmek için durakta beklerken cep telefonunu çantasına koydu. Bu sırada kadını takip eden Kadri Önder, otobüse binmek için kapıya yönelen Nurcan D.’nin çantasındaki cep telefonunu çalıp, uzaklaştı. Otobüse bindikten sonra çantasını kontrol eden Nurcan D., cep telefonunun çalındığını fark etti. O anlar ise otobüsün araç kamerasına yansıdı.