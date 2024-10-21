15 Temmuz şehidi ikiz polislerin babası: Cehennem ateşinde yansın

FETULLAHÇI Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet (25) ve Mehmet Oruç’un babası Ali Oruç, örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in ölümüne ilişkin “Cehennem ateşinde cayır cayır yansın. Tek temennimiz. Bizim ellerimiz onun yakasında olacak” dedi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimin mimarı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, dün ABD'de öldü. Gülen’in ölüm haberi, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınlarının buruk da olsa sevinç yaşamasına neden oldu. Ankara Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı’na yapılan bombalı saldırıda şehit olan ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, elebaşının ölüm haberini Adana'nın Pozantı ilçesindeki yayla evinde aldı.