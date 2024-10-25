Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Apart otel cinayeti davası sanığı: Ateş etmiş olsam durmam, ambulansı aramam

        ADANA'da arkadaşları Selahattin Ayan'ı (34) apart otelde öldürdükleri iddiasıyla müebbet hapis cezası istemi ile tutuklu yargılanan 2 sanıktan Şükrü Çiçek (31), "Ateş etmiş olsam orada durmam, ambulansı aramam, komşuya sormam, kaçar giderdim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Apart otel cinayeti davası sanığı: Ateş etmiş olsam durmam, ambulansı aramam
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da arkadaşları Selahattin Ayan'ı (34) apart otelde öldürdükleri iddiasıyla müebbet hapis cezası istemi ile tutuklu yargılanan 2 sanıktan Şükrü Çiçek (31), "Ateş etmiş olsam orada durmam, ambulansı aramam, komşuya sormam, kaçar giderdim" dedi.

        Sümer Mahallesi'ndeki apart otelin 22 numaralı odasında kalan Selahattin Ayan, 15 Mart 2024'te öldürüldü. Arkadaşları Şükrü Çiçek ve Hıdır Üzel (27) polisi arayarak durumu bildirdi. Odaya gelen sağlık ekipleri, Ayan'ın boğazından silahla vurulduğu belirledi. Evde yapılan incelemede, oda içerisi kuzey duvarında 1 kurşun izi tespit edildi, 2 boş kovan ve deforme olmuş çekirdek bulundu. Deliller doğrultusunda Ayan’ı ölü bulduklarını öne süren 2 arkadaş, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Şükrü Çiçek ve Hıdır Üzel, işlemleri sonrası tutuklandı.

        MÜEBBET HAPİS İSTEMİ İLE DAVA

        Çiçek ve Üzel hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Şükrü Çiçek ile öldürülen Selahattin Ayan arasında geçen WhatsApp görüşmelerinin dökümüne, apartın güvenlik kamera görüntülerine ve Kriminal Polis Laboratuvarı raporuna yer verildi. Davanın ilk duruşması görülürken, tutuklu sanıklar Şükrü Çiçek ile Hıdır Üzel, öldürülen Selahattin Ayan'ın babası Atilla, annesi Gülcan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        'BARUT FİLAN KOKMUYORDU'

        Şükrü Çiçek, Selahattin Ayan'ın 10-11 yıldır arkadaşı olduğunu belirterek, "Olay günü saat 10.00'da Selahattin'in yanına gidip, kahvaltı yaptık. 1 saat oturduktan sonra kalktım. 'Akşama geleceğim' diye sözleştik. Saat 19.00 gibi telefonla konuştuk. Ne zaman geleceğimi sordu, gelirken Hıdır'ı da alıp gelmemi istedi. Hıdır'ı alıp, Selahattin'in yanına gittik. 'Selahattin' diye seslendim. Ses gelmeyince elimle tahta kapıyı açtım. İçeri girdim, Selahattin yerde yatıyordu. Uyuşturucunun etkisi ile bayıldığını sandım. Hıdır'a telefonumu verip, 'Hemen ambulansı ara' dedim. Hıdır, ambulansı ararken boğazında kan gördüm. Yerde telefonları vardı kaybolmasın diye aldım. Sonra silahı geldi aklıma. Yatağının hemen yanındaki kapağı açık kutuya baktım, silah duruyordu. Silahı 2 elimle tuttum. Acaba bununla mı yapılmış diye kokladım, barut filan kokmuyordu. Kaybolmasın diye cebime koydum. Yapmadım, Hıdır da yapmadı. Tek suçum, silahı almaktı. Ateş etmiş olsam orada durmam, ambulansı aramam, komşuya sormam, kaçar giderdim. Tahliyemi istiyorum" dedi. Hıdır Üzel de suçlamaları kabul etmeyerek, Çiçek'in savunmalarına katıldığını söyledi. Selahattin Ayan sanıklardan şikayetçi olurken, mahkeme heyeti Çiçek ile Üzel'in tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Sezonun en iyi maçı"
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Volkan değil orman yangını!
        Volkan değil orman yangını!
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı

        Benzer Haberler

        Saimbeyli'de ilk ve ortaokul öğrencilerinin başarısı
        Saimbeyli'de ilk ve ortaokul öğrencilerinin başarısı
        Kamyonette 105 kilo eroin, kamyonda 92 kilo skunk ele geçirildi; 3 tutuklam...
        Kamyonette 105 kilo eroin, kamyonda 92 kilo skunk ele geçirildi; 3 tutuklam...
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 244 gram metamfetamin ele geçiril...
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 244 gram metamfetamin ele geçiril...
        Adana'da ruhsatsız silah ele geçirilen evdeki şüpheliye gözaltı
        Adana'da ruhsatsız silah ele geçirilen evdeki şüpheliye gözaltı
        Adana'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 sanığa dava
        Adana'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 sanığa dava
        Adana'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Adana'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı