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        Otomobil ile çarpışan motosikletteki kadın kurtarılamadı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklette sürücünün arkasında oturan Emine Şimeli (52), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:31 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:35
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        Otomobil ile çarpışan motosikletteki kadın kurtarılamadı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklette sürücünün arkasında oturan Emine Şimeli (52), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, 23 Ekim'de saat 21.30 sıralarında Türkeli Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Musaco yönetimindeki 01 AHG 029 plakalı motosiklet ile Ayberk Arda A. yönetimindeki 01 D 6601 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Emine Şimeli, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Emine Şimeli, bugün hayatını kaybetti. Şimeli'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ayberk Arda A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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