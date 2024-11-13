Adana'ya şehit ateşi düştü

TUNCELİ'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit’in acı haberi, memleketi Adana’daki ailesine ulaştı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yiğit Can Yiğit’in şehit olduğu haberi, Ceyhan ilçesinde oturan ailesine Kaymakam Ramazan Kurtyemez ve yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan babası Mehmet (68) ve annesi Meryem Yiğit’i (67) emniyet personeli sakinleştirdi. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.