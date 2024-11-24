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        Sokakta tartıştığı imamı bıçakla öldürdü

        ADANA'da Fetahmet Gülşen Camisi İmamı Tarık Karadağ (41), sokakta tartıştığı M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 19:31 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:35
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        Sokakta tartıştığı imamı bıçakla öldürdü
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        ADANA’da Fetahmet Gülşen Camisi İmamı Tarık Karadağ (41), sokakta tartıştığı M.A. (16) tarafından bıçakla öldürüldü.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Fetahmet Gülşen Camisi İmamı Tarık Karadağ, sokakta karşılaştığı M.A. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Arbede sırasında M.A., cebinden çıkardığı bıçakla Karadağ’ı karnından ve sırtından yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karadağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.’yı olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Emniyete götürülen M.A.’nın, Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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