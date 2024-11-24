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        Adana'da fırtınada devrilen korkuluk ve reklam panosu araçlara zarar verdi; o anlar kamerada

        ADANA'da sabah erken saatlerden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle sökülen yol kenarındaki demir korkuluklar ve üzerindeki reklam panosu, yaklaşık 4 metre yükseklikten park halindeki araçların üzerine düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:55 Güncelleme: 25.11.2024 - 00:00
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        Adana'da fırtınada devrilen korkuluk ve reklam panosu araçlara zarar verdi; o anlar kamerada
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        ADANA'da sabah erken saatlerden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle sökülen yol kenarındaki demir korkuluklar ve üzerindeki reklam panosu, yaklaşık 4 metre yükseklikten park halindeki araçların üzerine düştü. Araçların zarar gördüğü olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        İl genelinde sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren fırtına, akşam saatlerinde son buldu. Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde sabaha karşı, fırtına nedeniyle sökülen yol kenarındaki demir korkuluklar ve üzerindeki reklam panosu yaklaşık 4 metre yükseklikten bir iş merkezinin otoparkındaki 3 aracın üzerine düştü. Araçlarda hasara neden olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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