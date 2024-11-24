Adana'da fırtınada devrilen korkuluk ve reklam panosu araçlara zarar verdi; o anlar kamerada

ADANA'da sabah erken saatlerden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle sökülen yol kenarındaki demir korkuluklar ve üzerindeki reklam panosu, yaklaşık 4 metre yükseklikten park halindeki araçların üzerine düştü. Araçların zarar gördüğü olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

İl genelinde sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren fırtına, akşam saatlerinde son buldu. Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde sabaha karşı, fırtına nedeniyle sökülen yol kenarındaki demir korkuluklar ve üzerindeki reklam panosu yaklaşık 4 metre yükseklikten bir iş merkezinin otoparkındaki 3 aracın üzerine düştü. Araçlarda hasara neden olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.