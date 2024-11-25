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        Üzerine kaya düşen otomobilde ölen 4 öğretmen için hatıra ormanı

        ADANA'da yamaçtan kopan kayanın otomobilin üzerine düşmesiyle hayatını kaybeden 4 öğretmen adına oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:21 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:25
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        Üzerine kaya düşen otomobilde ölen 4 öğretmen için hatıra ormanı
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        ADANA'da yamaçtan kopan kayanın otomobilin üzerine düşmesiyle hayatını kaybeden 4 öğretmen adına oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi.

        Saimbeyli ilçesi Saimbeyli-Feke kara yolunda, 6 Nisan 2023'te yamaçtan düşen kaya, ders bitiminin ardından oturdukları Feke'ye gitmek için yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde olduğu 01 AJN 537 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada sürücü Dilek Altıparmak (32) ile meslektaşları Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Tanrıkulu (37), hayatını kaybetti. Cenazeler Kozan ve kent merkezinde toprağa verilirken, öğretmenlerin ölümü ailelerinin ve yakınlarının yanı sıra öğrencilerini de yasa boğdu.

        ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANMASI

        24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle okulun toplantı salonunda anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur, ilçe protokolü ve okulda görev yapan öğretmenler katıldı. Kar tatili nedeniyle programa öğrenciler katılamazken, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmenlerin öz geçmişleri okundu.

        HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU

        Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, kazada ölen öğretmenleri saygı ve minnetle andığını belirtti. Açar, "Şehitlerimizden aldığımız destek ve güçle ileriye daha sağlam adımlarla ilerliyoruz. Geçtiğimiz günlerde öğretmenlerimizin kabrini öğrencilere ziyaret ettirdik. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

        Etkinliğin sonunda öğretmenler anısına oluşturulan hatıra ormanına sedir, ceviz ve badem fidanları dikildi. Fidanların can suyu, öğretmenler ve ilçe protokolü tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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