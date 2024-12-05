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        Kızgın pekmezi başından aşağı döken fırın çalışanı ağır yaralandı; o anlar kamerada (2)

        SAĞLIKDURUMU İYİYE GİDİYORAdana'da simit üretiminde kullandığı kızgın pekmezi başına dökerek ağır yaralanan Abdulkadir Özbakır'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, durumunun ise iyiye gittiği bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 19:19 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:25
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        Kızgın pekmezi başından aşağı döken fırın çalışanı ağır yaralandı; o anlar kamerada (2)
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        SAĞLIKDURUMU İYİYE GİDİYOR

        Adana’da simit üretiminde kullandığı kızgın pekmezi başına dökerek ağır yaralanan Abdulkadir Özbakır’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, durumunun ise iyiye gittiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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