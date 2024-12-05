Kızgın pekmezi başından aşağı döken fırın çalışanı ağır yaralandı; o anlar kamerada (2)
SAĞLIKDURUMU İYİYE GİDİYORAdana'da simit üretiminde kullandığı kızgın pekmezi başına dökerek ağır yaralanan Abdulkadir Özbakır'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, durumunun ise iyiye gittiği bildirildi.
SAĞLIKDURUMU İYİYE GİDİYOR
Adana’da simit üretiminde kullandığı kızgın pekmezi başına dökerek ağır yaralanan Abdulkadir Özbakır’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, durumunun ise iyiye gittiği bildirildi.
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