Eski sevgilisinin kardeşini yaralayan şüpheli adliyede (2)

Adana'nın Kozan ilçesinde eski sevgilisinin kardeşi B.T.'yi tabanca ile yaralayan Servet Aslan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer yandan Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden B.T.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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