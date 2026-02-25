Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Adana'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 02:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Adana'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.


        Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda plakaları henüz öğrenilemeyen M.S.Ö. (38) idaresindeki kamyonet ile M.M.T'nin (20) kullandığı otomobil çarpıştı.


        Kazada sürücüler ile otomobildeki M.E.C. (21) yaralandı.


        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.S.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kazanın ardından her iki araç çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        Bodo/Glimt destanı!
        Bodo/Glimt destanı!
        Diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi can verdi
        Diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi can verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        Devrilen hafriyat kamyonunun şoförüne yardım etmek isteyen sürücüye otomobil çarptı
        Devrilen hafriyat kamyonunun şoförüne yardım etmek isteyen sürücüye otomobil çarptı
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman

        Benzer Haberler

        Adana'da 2 motosiklet çarpıştı... Kaza anı kamerada
        Adana'da 2 motosiklet çarpıştı... Kaza anı kamerada
        Adana'da 2 motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
        Adana'da 2 motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
        4 altın bileziği gasbeden şüpheli, üzerine kilitlenen dükkanın kapısını kır...
        4 altın bileziği gasbeden şüpheli, üzerine kilitlenen dükkanın kapısını kır...
        Adana'da kuyumcuyu soyan şüpheli yakalandı
        Adana'da kuyumcuyu soyan şüpheli yakalandı
        GÜNCELLEME - Adana'da kuyumcuyu gasbedip kilitlenen kapıyı kırarak kaçan za...
        GÜNCELLEME - Adana'da kuyumcuyu gasbedip kilitlenen kapıyı kırarak kaçan za...
        Flaş
        Flaş