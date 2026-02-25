Adana'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Adana'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda plakaları henüz öğrenilemeyen M.S.Ö. (38) idaresindeki kamyonet ile M.M.T'nin (20) kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki M.E.C. (21) yaralandı.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.S.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazanın ardından her iki araç çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.