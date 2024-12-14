Adana'da, depo yangınında 5 kişi dumandan etkilendi
ADANA'da inşaat hurdalarının tutulduğu depoda çıkan yangın hasara yol açarken, dumandan etkilenip binada mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
ADANA'da inşaat hurdalarının tutulduğu depoda çıkan yangın hasara yol açarken, dumandan etkilenip binada mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Yangın, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın girişindeki hurda deposunda çıktı. İnşaat hurdalarının tutulduğu depodan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Deponun üst katındaki dairelerde yaşayan 5 kişi, yoğun duman ve alevlerden dolayı evlerinde mahsur kaldı. Deponun kepenklerini kırarak yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bir yandan da evlerinde mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için zamanla yarıştı. İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldıkları evlerinden çıkartılan ve dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, alevleri yaklaşık bir saatte kontrol altına alan itfaiye ekipleri, depodaki soğutma çalışmasına devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.