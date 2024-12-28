Kayalıklara çarpan teknedeki balıkçılar kurtarıldı
ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde kayalıklara çarpıp, su almaya başlayan teknedeki kaptan ile balıkçılar, diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.
ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde kayalıklara çarpıp, su almaya başlayan teknedeki kaptan ile balıkçılar, diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Oğuz K.'ye ait ahşap tekne, Yumurtalık Limanı'nda kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile büyük bölümü su alan tekneye batmaya başladı. Tekne kaptanı ile içerisindeki balıkçılar, diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. Bir bölümü batan tekne, ihbar sonrası gelen ekipler tarafından kurtarıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.