Yol kenarında cesedi bulunan Rafet'in baba, anne ve ablası adliyede (3)

Baba Mehmet Dinç’in jandarmadaki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Anne Sevinç Dinç'in ise ifadesinde, eşi tarafından tehdit edildiğini, cinayeti bu nedenle gizlediğini söylediği öğrenildi.

Adana'da 31 Aralık'ta Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi’nde yol kenarında başından tabancayla vurulmuş halde bulunan Rafet Dinç'in (15) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen baba Mehmet ile anne Sevinç Dinç, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, abla E.D. ise serbest bırakıldı.

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