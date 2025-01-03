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        Yol kenarında cesedi bulunan Rafet'in baba, anne ve ablası adliyede (3)

        ANNE-BABA TUTUKLANDIAdana'da 31 Aralık'ta Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'nde yol kenarında başından tabancayla vurulmuş halde bulunan Rafet Dinç'in (15) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen baba Mehmet ile anne Sevinç Dinç, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, abla E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 19:18 Güncelleme: 03.01.2025 - 19:18
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        Yol kenarında cesedi bulunan Rafet'in baba, anne ve ablası adliyede (3)
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        ANNE-BABA TUTUKLANDI

        Adana'da 31 Aralık'ta Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi’nde yol kenarında başından tabancayla vurulmuş halde bulunan Rafet Dinç'in (15) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen baba Mehmet ile anne Sevinç Dinç, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, abla E.D. ise serbest bırakıldı.

        CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞ

        Baba Mehmet Dinç’in jandarmadaki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Anne Sevinç Dinç'in ise ifadesinde, eşi tarafından tehdit edildiğini, cinayeti bu nedenle gizlediğini söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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