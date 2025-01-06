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        FETÖ'den ihraç yüzbaşı Adana'da yakalandı

        ADANA'da, FETÖ/PDY'nin deniz kuvvetleri yapılanmasında olduğu belirlenen, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ihraç yüzbaşı Ali Emre Eral (34) yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 09:52 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:11
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        FETÖ'den ihraç yüzbaşı Adana'da yakalandı
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        ADANA’da, FETÖ/PDY’nin deniz kuvvetleri yapılanmasında olduğu belirlenen, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ihraç yüzbaşı Ali Emre Eral (34) yakalandı.

        Genelkurmay Başkanlığı’nda görevdeyken FETÖ/PDY’nin deniz kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı belirlenerek ordudan ihraç edilen yüzbaşı Ali Emre Eral hakkında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yakalanması için çalışma başlattığı Eral'ın, ortaokul eğitiminden bu yana örgütte aktif olarak faaliyet gösterdiği, örgüt abisi tarafından yakından takip edilip, sohbet toplantılarına katıldığı saptandı. Ayrıca Eral'ın, görev yaptığı yer ve ordudaki gözlemlerini sürekli örgütteki abisine aktardığı öne sürüldü.

        Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, firari hükümlü Eral'ın merkez Çukurova ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Eral'ı gözaltına aldı. Ali Emre Eral işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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