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        Adana'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

        ADANA'nın Aladağ, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde kar yağdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:10 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:15
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        Adana'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
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        ADANA’nın Aladağ, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde kar yağdı. Beyaz örtü ile kaplanan bölgede vatandaşlar karın keyfini çıkardı.

        Adana'nın yüksek kesimlerindeki Aladağ, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar bu anları fotoğrafını çekti. Çocuklar da sokaklara çıkarak karla oynadı. Yer yer kar kalındığının 25 santimetreyi bulduğu ilçelerde ekipler, karla kaplanan köy yollarını açmak için çalışmalara başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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