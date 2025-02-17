Adanaspor - Ümraniyespor: 1-1

33’üncü dakikada Adanaspor’un kontratağında Mirza Cihan’ın ceza sahası dışından çektiği şutta top ağlarla buluştu. Hakem Yusuf Ziya Gündüz, topun kendisine çarparak kaleye gittiği gerekçesiyle golü iptal etti.

1’inci Lig’in 25’inci hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

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