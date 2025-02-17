Adanaspor - Ümraniyespor: 1-1
STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Kemal Mavi, Azad İlhanADANASPOR: Nurullah Aslan - Hasan Hatipoğlu, Donkor, Fatih Kurucuk (Dk.
STAT:Yeni Adana
HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Kemal Mavi, Azad İlhan
ADANASPOR: Nurullah Aslan - Hasan Hatipoğlu, Donkor, Fatih Kurucuk (Dk. 56 Orkan Çınar), Feyzi Yıldırım, Oğuzhan Matur (Dk. 78 Yusuf Can Esendemir), Mirza Cihan (Dk. 68 Harun Alpsoy), Innocent (Dk. 56 Endri Çekiçi), Candeias, Cikalleshi, Ivan (Dk. 68 Metehan Altunbaş)
ÜMRANİYESPOR: Cihan Topaloğlu - Mustafa Eser, Glumac, Burak Öksüz (Dk. 78 Emre Kaplan), Cavare, Hoti (Dk. 66 Barış Ekincier), Serkan Göksu, Bardhi (Dk. 78 Yusuf Sertkaya), Furkan Apaydın, Sousa (Dk. 90+2 Batuhan Çelik), Poyraz Yıldırım (Dk. 78 Joao)
KIRMIZI KART: Dk. 29 Furkan Apaydın (Ümraniyespor)
GOLLER: Dk. 85 Metehan Altunbaş (Adanaspor), Dk. 49 Poyraz Yıldırım (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Innocent, Hasan Hatipoğlu, Feyzi Yıldırım (Adanaspor), Serkan Göksu, Sousa, Poyraz Yıldırım, Joao (Ümraniyespor)
1’inci Lig’in 25’inci hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
6’ncı dakikada Adanaspor’un sol kanattan yaptığı atakta Oğuzhan’ın pasında topu önünde bulan Ivan, çaprazdan şutunu gönderdi. Kaleci Cihan, topu güçlükle kornere çeldi.
10’uncu dakikada sağ kanattan atak geliştiren Ümraniyespor’da Sousa, topu rakip ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasından topa yükselen Bardhi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
14’üncü dakikada Adanaspor’da Cikaleshi çalımlarla rakip ceza sahasına yönelip uzaktan şutunu gönderdi. Yerden seken topu kaleci Cihan kontrol etti.
33’üncü dakikada Adanaspor’un kontratağında Mirza Cihan’ın ceza sahası dışından çektiği şutta top ağlarla buluştu. Hakem Yusuf Ziya Gündüz, topun kendisine çarparak kaleye gittiği gerekçesiyle golü iptal etti.
İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
49'uncu dakikada Ümraniyespor öne geçti. Bardhi'nin ceza sahasına ortasında rakip savunmanın arasından yükselen Poyraz'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
61'inci dakikada Ümraniyespor'un atağında çalımlarla ceza sahasına sokulan Sousa'nın sert şutunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
85'inci dakikada Adanaspor beraberliği yakaladı. Donkor'un ortasında meşin yuvarlağı önünde bulan Cikalleshi'nin şutunda rakip savunmadan seken top Metehan'ın önünde kaldı. Metehan'ın yerden şutunda top ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
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