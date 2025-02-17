Adana'da evinin damında el yapımı patlayıcı bulunan sanığa 6 yıl hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinin damında el yapımı patlayıcı bulunan sanığa, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan 6 yıl hapis cezası verildi.

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.Ç. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 11 Aralık 2023'te silahlı kavga ihbarı üzerine Gülbahçesi Mahallesi'ne giden polis ekiplerinin, M.Ç'nin ikametinin damındaki güvercin kafesinin yanında el yapımı patlayıcı ele geçirdiğini belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha İnceleme Şubesince hazırlanan rapora göre patlayıcının canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı niteliğe sahip olduğunu ifade eden savcı, sanığın "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

M.Ç. ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen hakim, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.