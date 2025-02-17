Hamile ve çocuklu 99 çifte toplu resmi nikah

TÜRK Medeni Kanunu’nun kabulünün 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla Adana’da dini nikahlı 99 çift için toplu resmi nikah töreni yapıldı. 5 yıldır birlikte yaşadığı Nuri Keser (24) ile dünyaevine giren 9 aylık hamile Dilek Keser (24), “Mutluyuz, bebeğimiz doğacak. İleride kızıma anlatacağım bir anı oldu” dedi.

Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan dini nikahlı 99 çift, Yüreğir Belediyesi’nin Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği toplu nikah töreninde bir araya geldi. Yüreğir Kültür Merkezi’nde davul ve zurna ile karşılanan çiftlerin resmi nikahları kıyıldı. Kimisi çocuğu, kimisi de ailesiyle törene katılan çiftler, dans edip, oyun havası eşliğinde eğlendi. Törenin ardından çiftler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

‘KIZIMA ANLATABİLECEĞİM BİR ANI OLACAK’

5 yıldır birlikte yaşadığı Nuri Keser ile resmi nikahları kıyılan 9 aylık hamile Dilek Keser, ertesi gün doğum için hastaneye yatış yapacağını söyledi. Keser, “Mutluyuz, bebeğimiz doğacak. Nikahımızın bugün kıyılması çok özel oldu. Kızımız olacak, adını Rabia Senem koymayı düşünüyoruz. İleride kızıma anlatabileceğim bir anı olacak, çok güzel bir şey. Belediye başkanımız Ali Demirçalı’ya da çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

‘BUGÜN YÜREĞİR’DE DÜĞÜN VAR’

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ise çiftlerin mutluluğunu paylaştığını ifade ederek, “Bugün Yüreğir’de düğün var, herkes çok mutlu. Hepsine mutlululuk, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Ben de en az onlar kadar mutluyum. Kendi düğünümde bu kadar heyecanlanmamıştım. Sokaklarda araçlarla tur attık. Bir çiftimizin şoförlüğünü de yaptık. Yüreğir böylesi şeylere özlem duyuyor. Yarın gelinlerimizden birinin doğumu var. İnşallah sağlıklı bir evlatları olur” dedi.