Gece dönercisine tabancalı saldırı; işletmeci ağır yaralandı

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, önüne geldiği gece dönercisine tabancayla ateş açtı. İş yerini kurşunlayan şüpheli olay yerinden kaçarken, saldırıda işletmeci Fevzi Güçlü, karnından vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güçlü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 20 adet boş kovan buldu.

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