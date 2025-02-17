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        GÜNCELLEME - Adana'da dönercide silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Adana'da bir kişi, dönercide uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 02:18 Güncelleme: 17.02.2025 - 02:18
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        GÜNCELLEME - Adana'da dönercide silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Adana'da bir kişi, dönercide uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

        Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi Tellidere Caddesi'ndeki bir dönercide silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan araştırmada, Fevzi Güçlü'nün (48) iş yerinde bulunduğu sırada bir şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandığı tespit edildi.

        Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güçlü, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Güçlü'nün cenazesi, işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olay yerinde yapılan incelemede 20 boş kovan bulundu.

        Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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