Adana'da çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 3 kilogram altın çalan zanlı tutuklandı

Zanlının, bazı müşterilerle ilgilendikten sonra altınları yerine bırakıyormuş gibi yapması ve avucunda sakladıktan sonra cebine koyması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altınları bozdurup elde ettiği parayı da harcadığı öne sürülen Anıl Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

G.Ö'nün ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde G.Ö, sahibi olduğu kuyumcu dükkanından yaklaşık 3 kilogram altın çalındığını fark etti.

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