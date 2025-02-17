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        Adana'da çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 3 kilogram altın çalan zanlı tutuklandı

        Adana'da çalıştığı kuyumcu dükkanından yaklaşık 3 kilogram altın çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan işçi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 09:43 Güncelleme: 17.02.2025 - 09:43
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        Adana'da çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 3 kilogram altın çalan zanlı tutuklandı
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        Adana'da çalıştığı kuyumcu dükkanından yaklaşık 3 kilogram altın çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan işçi tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde G.Ö, sahibi olduğu kuyumcu dükkanından yaklaşık 3 kilogram altın çalındığını fark etti.

        G.Ö'nün ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak altınları iş yeri çalışanı Anıl Y'nin çaldığını belirledi.

        Bunun üzerine şüpheli Anıl Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Altınları bozdurup elde ettiği parayı da harcadığı öne sürülen Anıl Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlının, bazı müşterilerle ilgilendikten sonra altınları yerine bırakıyormuş gibi yapması ve avucunda sakladıktan sonra cebine koyması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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